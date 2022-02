A pocos días de ‘El Padrino’, que regresa a las salas de cine

Desde la discusión sobre la duración misma de la película, los famosos recortes de la misma a última hora, incluso después del estreno, así como el complot de las más poderosas familias criminales de Nueva York, para detener su estreno por ser una ficción demasiado parecida a la vida real, son algunas de esas versiones que muchas veces sus realizadores no han confirmado, pero tampoco han negado.

El tiempo que necesitaron los restauradores superaron las mil horas de producción, tan sólo en temas de corrección de color y restauración de cada una de las pistas de sonido. Sólo las manchas y las rupturas que tenían las cintas originales, necesitaron de más de 4000 horas de trabajo.

Ahora, ellos mismos se encuentran trabajando en estos mismos procesos en la parte dos y tres que conforman esta memorable saga cinematográfica.

No es la primera vez que Francis Ford Coppola realiza este tipo de trabajo. Hace cerca de 17 años, fue en búsqueda de los negativos originales de ‘El Padrino’. El panorama no era nada alentador, su estado era lamentable, pues tras su rápido éxito en taquilla en 1972, la productora aceleró los procesos para agilizar la realización de copias y satisfacer la demanda, pero no se tomaron medidas para salvaguardar los originales.

Así, en 2006, restauró, por primera vez, la saga completa, y dos años más tarde la publicó en dos formatos: DVD y Blue Ray, en lo que se llamó ‘The Godfather: The Coppola’. Sin saberlo en su momento, sería la versión que se popularizó ahora, en tiempos de plataformas de streaming.

Ahora, con la nueva tecnología de su lado, vuelve a las salas de cine, el lugar ideal para poder apreciar al detalle, una de las máximas obras de la cinematografía de todos los tiempos.