Actrices nominadas a los Óscar; no está Margot Robbie de Barbie

Las actrices Lily Gladstone por ‘Killers of the Flower Moon’; Carey Mulligan por ‘Maestro’, Emma Stone por ‘Poor things’; Annette Bening por ‘Nyad’ y Sandra Hüller por ‘Anatomy of a Fall’ fueron nominadas este martes al Óscar a la mejor actriz.

Esta es la primera nominación a los premios de la Academia, que se entregarán el próximo 10 de marzo, para la estadounidense Lily Gladstone, actriz originaria de las tribus de indígenas nativos Pies negros y Nez percé.

Es una de las favoritas, tras haber ganado el Globo de Oro a la mejor actriz de drama, y con esta nominación se ha convertido en la primera mujer indígena en recibir una nominación a los premios más prestigiosos del cine de Hollywood. Lea aquí: La sociedad de la nieve: nominada al Óscar a mejor película internacional