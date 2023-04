Ángeles Somos: una fiesta solidaria que no debemos olvidar

De los recuerdos de infancia que pueda tener un cartagenero que pase de los 50 años, es posible que esté en los archivos de su memoria los detalles del divertido preámbulo de las Fiestas de Noviembre: el día de los Ángeles Somos, una alegre jornada que tenía una suculenta recompensa y que para esa época en nuestro “chip” no estaba dimensionar la fuerza de esa celebración popular que llevaba por aquél entonces unos 400 años de tradición, y mucho menos pasaba entre las preocupaciones pensar que ese musical y ancestral recorrido estaba en riesgo.

Era la época en que era difícil imaginarse y valorar que lo que estábamos haciendo era construir ciudad y tejido social. No sabíamos que nos convertíamos en mejores vecinos. No teníamos claro que nos estábamos solidarizando con los demás para celebrar ser más caribe, no dimensionamos que de esa manera fortalecíamos valores, y que sin pretenderlo nos acercábamos a mucha gente para ser feliz compartiendo y comiendo.