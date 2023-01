Así culminará el Cartagena Festival de Música 2023

En el concierto, que tendrá entrada libre, se realizará el estreno mundial de la obra Homenaje a Cartagena para clarinete, violín y orquesta, del compositor, pianista, arreglista y director italiano Aurelio Zarrelli. En la interpretación de la pieza participarán como solistas Hoyos y Gallego.

El repertorio, además, está compuesto por clásicos internacionales y piezas de autores colombianos. De Johannes Brahms se escucharán sus Danza húngaras no. 1 y no. 5, de Dmitri Shostakovich, el Vals de la Suite de jazz no. 2 y de Georges Bizet, una selección de sus Suites no. 1 y no. 2.

El programa se complementará con el bambuco Ancestro, de Germán Darío Pérez, y un arreglo orquestal del clásico Salsipuedes del maestro Lucho Bermúdez. El escenario del concierto será el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones y la entrada será gratuita hasta completar aforo.