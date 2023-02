Disney Plus en febrero: Estos son los estrenos que no te puedes perder

Una de las películas más esperadas por los fanáticos y usuarios de la plataforma de streaming es ‘Black Panther: Wakanda Forever’, estrenada el 11 de noviembre de 2022 y protagonizada por la actriz Letitia Wright. Lea también: Will Smith regresa a la gran pantalla con ‘Bad Boys 4’

Disney Plus renueva su catálogo de series y películas con nuevas adiciones que llegarán desde el 1 de febrero de este año.

La película llegará a Disney Plus el 1 de febrero.

La serie ‘Mila en el Multiverso’ llegará a Disney Plus el 15 de febrero, contando con todos los episodios disponibles.

La historia sigue a Mila (Laura Luz), una chica que, al cumplir 16 años, recibe como regalo un dispositivo que le permite viajar a diferentes universos paralelos con la misión de buscar a su madre Elis (Malu Mader). Otros productos disponibles en Disney Plus relacionados con el ‘multiverso’ fueron desarrollados por Marvel Studios, como es el caso de la serie animada ‘What If’ (2021) y la película ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ (2022).

4. J-Hope in the Box

La serie llegará a Disney Plus el 22 de febrero, contando con todos los episodios disponibles.

La historia se centra en Amaranto Molina (Carlos Vives), un profesor de música poco convencional que comienza a dar clases en un colegio especializado en educación musical. En este será asignado a dar clases a un grupo apodado ‘Los Graves’, conformado por estudiantes rechazados cuyo talento no cumple con los estándares del colegio, donde tratará de ayudar a mejorar la calidad y talento de sus estudiantes mediante sus particulares métodos de enseñanza.

Otra nueva serie llega a Disney Plus, esta vez contando con el cantautor colombiano Carlos Vives como protagonista.

Miembro BTS, una de las bandas surcoreanas de K-pop más populares de la actualidad, Jung Ho-Seok, más conocido por su nombre artístico ‘J-Hope’, llega a Disney Plus con el estreno de su documental titulado ‘J-Hope in the Box’.

En este se hará un recorrido por los orígenes del artista y el trabajo que significó el lanzamiento de su primer álbum como solista, titulado ‘Jack in the Box’.

El documental llegará a Disney Plus el viernes 17 de febrero.