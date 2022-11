¡Disponible en Disney Plus! Conoce más a ‘Los Montaner’ en su nuevo reality

En la familia Montaner, no podría ser de otra forma, se habla de música las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esos momentos, dentro y fuera de los escenarios y estudios de grabación, están disponibles en la plataforma Disney Plus desde el pasado miércoles. Lea aquí: “Te echo de menos”, el regreso de Montaner a la balada

Finalmente, Ricky habló sobre la experiencia y reveló que llegó un momento en que se le olvidaba que las cámaras estaban ahí, y que quizá resultó un poco más sencillo por el hecho de estar en familia.

“Te abrías hablando de cosas que no creías o resultabas llorando. Mi boda se grabó toda y ahí me emborraché mucho y se me olvidó que las cámaras estaban, como familia queríamos dejar un mensaje que inspire, pero que fuera real. Van a ver a una familia que no es perfecta, pero que resuelve sus problemas con el amor y el respeto como prioridad”, finalizó.