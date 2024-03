¿Dónde ver los Premios Óscar en Colombia? Aquí le contamos

It Never Went Away, de American Symphony, interpretada por Jon Batiste, con música y letra de Jon Batiste y Dan Wilson. Lea aquí: Actor de ‘Drake & Josh’ fue víctima de abuso sexual por un productor de Nickelodeon

Wahzhazhe (A Song For My People) de Killers of the Flower Moon, interpretada por Scott George y los Osage Singers, música y letra de Scott George.

What Was I Made For? de Barbie, interpretada por Billie Eilish y Finneas O’Connell, con música y letra de Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Por último, Raj Kapoor se desempeñará como el productor y showrunner, la nominada al Emmy Molly McNearney será la productora ejecutiva por segundo año consecutivo, Katy Mullan será la productora ejecutiva, y Hamish Hamilton dirigirá el espectáculo.