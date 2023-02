Dwhight Molina y el éxito de sus 2 libros con los que ayuda a cumplir metas

Dwhight Molina se ha caracterizado por impartir conocimiento y motivación a sus seguidores para el cumplimiento de sus metas. Es por ello que sus libros cuentan con una receptividad abrumadora. Su primera obra literaria titulada Así prospera un inmigrante fue calificada por la editorial Barnes & Noble como bestseller; asimismo, su segunda obra llamada Los 8 códigos de la prosperidad se convirtió en bestseller a pocas semanas de su lanzamiento en la misma plataforma.

En Los 8 códigos de la prosperidad, Dwhight Molina expone los secretos, métodos y prácticas que han catapultado su vida empresarial y familiar hacia el éxito y la plenitud. Esta obra está dirigida a un público diverso, especialmente a todos aquellos que desean potenciar sus emprendimientos, negocios o cualquier aspecto de su vida.

Así prospera un inmigrante promete dar respuestas a personas que buscan progresar como inmigrantes; partiendo desde su historia, desde sus aciertos y desaciertos, Dwhight Molina ofrece herramientas para que sus lectores logren prosperar en todas las áreas como inmigrantes.

El autor nos habló de la alegría que siente por el respaldo que recibe de sus seguidores en todos sus proyectos: "Principalmente doy gracias a Dios por cada uno de mis logros. Todos mis libros han sido realizados con mucho amor y entrega. En esta etapa de mi vida me estoy disfrutando mucho dejar mi legado a través de las letras".

Los 8 códigos de la prosperidad, junto con su primera obra, Así prospera un inmigrante, están disponibles a través de Amazon y de Barnes & Noble, con un precio de $4.70 en la versión digital.

El reconocido empresario, conferencista y escritor Dwhight Molina, estará presente en dos importantes ferias de libro de Estados Unidos y Europa, este 2023. El autor superventas, quien ha dedicado los últimos seis años de su vida a impartir sus conocimientos a través de sus libros, recibió la grata invitación para participar en la Feria del Libro de Bolonia (Bologna Book Fair New Title Showcase (An official showcase of the fair), del 06 al 09 de marzo de este año, en Bolonia, Italia.

Durante más de 57 años, la Feria del Libro de Bolonia ha sido el principal evento editorial para más de 1 400 expositores y 30 000 visitantes profesionales cada año. Los asistentes a la feria serán autores, editores, agentes, bibliotecarios, libreros, maestros, medios de comunicación... de todas partes del mundo. Además, se esperan la presencia de miles de visitantes virtuales a la feria, que tendrán acceso al catálogo en línea.

Asimismo, Dwhight Molina fue invitado a la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación (Association of College and Research Libraries) de Pittsburgh, Pensilvania, desde el 15 al 18 de marzo de 2023. Esta importante Asociación ofrece información relevante sobre los cambios originados en la educación superior, a partir de los eventos suscitados los últimos años, como el aprendizaje remoto, los crecientes llamados a la justicia social y la necesidad de flexibilidad que respalde un equilibrio sostenible entre el trabajo y la vida. Todos estos tópicos y más serán parte de esta interesante feria.

Dwhight Molina, venezolano de nacimiento, se ha convertido en una figura pública no solo por el éxito de sus libros, sino por su destacada labor como empresario y orador motivacional. Hasta el momento ha publicado dos de las siete obras que aspira publicar: Así prospera un inmigrante y Los 8 códigos de la prosperidad, ambos best seller.

“Todos estos años he trabajado incansablemente para lograr posicionarme como escritor y conferencista. La verdad es que eso es lo que más me apasiona, y disfruto de ello junto con mi familia, quienes son lo más importante en mi vida. Cuando comencé este camino como escritor, me propuse realizar una saga de siete libros, pues considero que el número siete representa la perfección y excelencia, características que he intentado establecer en todos los proyectos que realizo. A la hora de escribir me propongo entregarles a los lectores un contenido fácil de digerir, pero poderoso y profundo en cuanto a la información. Deseo de corazón enseñar a la mayor cantidad de personas posibles el camino hacia la prosperidad integral”, aseveró Molina.

Tras el éxito de sus dos primeras obras literarias, el conferencista y escritor Dwhight Molina, planea publicar más contenido de valor este año. Sus dos libros Así prospera un inmigrante y Los 8 códigos de la prosperidad se convirtieron en bestseller a pocas semanas de su lanzamiento en la plataforma virtual de Barnes & Noble.

Dwhight Molina es un escritor que se caracterizado por dar valor a la vida de las personas. Sus libros están llenos de historias inspiradoras que se convierten en un potente estímulo de superación para sus lectores. Para Dwhight la prosperidad es un estado mental y no financiero, por lo que, según afirma, su mayor deseo es empoderar a su público con conocimiento sólido que le permita disfrutar de una verdadera estabilidad tanto emocional como financiera.

«Cuando comencé este camino como escritor, me propuse realizar una saga de siete libros, pues considero que el número siete representa la perfección y excelencia, características que he intentado establecer en todos los proyectos que realizo. A la hora de escribir me propongo entregarles a los lectores un contenido fácil de digerir, pero poderoso y profundo en cuanto a la información. Deseo de corazón enseñar a la mayor cantidad de personas posibles el camino hacia la prosperidad integral», afirmó Dwhight Molina.

Además de ello, Dwhight planea ofrecer conferencias y masterclass on line y presenciales este año en EE. UU. y Latinoamérica. Los 8 códigos de la prosperidad, junto con su primera obra, Así prospera un inmigrante, están disponibles a través de Amazon y de Barnes & Noble.