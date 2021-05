El afro de Bianca es lo que la hace libre

Con solo 25 años de edad, Bianca está convencida de que hace cuatro años no solo murió un cabello manipulado con decenas de químicos sino también quedó atrás una mujer que se veía en el reflejo de otras que por supuesto no tenían su misma y atractiva melena.

Al principio no fue fácil para la estudiante de Artes Escénicas de la Academia Charlot en Medellín porque “tener que aceptar que tu pelo no es liso y que también puede verse lindo rizado, es un paso que transforma incluso tu ser interior”.

Bianca Licona antes de la transición.

Desde que era una niña

“A los 6 años me alisaron el cabello por primera vez cuando fui de vacaciones a ver a mi papá. Mi madrastra no sabía peinarme por el desconocimiento que existe sobre cómo tratar este tipo de cabellos. Yo quería hacerme peinados como los que salen en televisión, igual que una niña de cabello liso, pero no podía porque mi pelo no era así”, recordó Bianca que tenía como referente al personaje de ‘Angélica’ de ‘Aventuras en pañales’, aquella caricatura lucía dos colitas en el cabello.

A esta historia la joven añadió: “Realmente no conocía mi cabello, incluso, decía: ‘pero yo me corto el pelo y debe ser horrible. Debe ser un pelo maluco’. Veía a otras chicas rizadas y se veían bellas pero el problema que tenía con el mío era que no lo conocía”, aseguró Bianca.

Recapitula y con nostalgia comenta que ojalá en el pasado alguien le hubiese dicho: “oye, tu pelo es bello pero no, eso no pasaba”.

Empezó la transición y en el 2017 se despidió de la plancha de cabello porque estaba “cansada” de la rutina que se repetía cada sábado: untarse un tratamiento para después plancharse. “Eran quemaduras en el cuero cabelludo, en las orejas, y además el olor tan feo a quemado que queda después del planchado. ¡Era terrible! No lo disfrutaba para nada”, dijo Licona.

Las trenzas fueron sus primeras aliadas para emprender el viaje de autoreconocimiento de su identidad y cabello del que no hubo retorno.