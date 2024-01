El cine italiano celebra la nominación de 'Yo Capitán' a los Óscar

El director ha dedicado su película a todos aquellos que no lograron sobrevivir durante su viaje a Europa, subrayando que se trata de un anhelo de libertad, de libre circulación que mueve a personas de todas las latitudes, especialmente a los jóvenes, en busca de un futuro mejor y diferente.

“Es un gran reconocimiento para la película de Matteo Garrone y para todo el cine italiano”, aseguró el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, que se mostró “orgulloso” de “una película extraordinaria que cuenta una historia de valentía y dignidad”, mientras la Unicef destacó que muestra “la dramática realidad de los menores no acompañados que hacen un viaje extremadamente peligroso”.

“Emociona e involucra más allá de las fronteras de nuestro país y más allá de las rutas de las difíciles y dramáticas migraciones”, añadió Rutelli, que también habló del “orgullo” que supone para el cine italiano, al igual que Paolo Del Brocco, director ejecutivo de Rai Cinema, productora de la película junto a Arquímedes, que se refirió a “una aventura y emoción interminables”.

Junto a 'Io Capitano' competirán también 'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona, la británica 'The Zone of Interest' ('La zona de interés'), la japonesa 'Perfect days' ('Días perfectos') y la alemana 'The teachers lounge' ('Sala de profesores').

Garrone ganó el León de Plata al mejor director del Festival de Venecia, que también premió a uno de sus protagonistas, Seydou Sarr, como mejor actor emergente, mientras que la película también fue finalista de los Globos de Oro y obtuvo incluso el reconocimiento del papa Francisco.

El pontífice, que vio el film junto a Garrone en una proyección especial en el Vaticano, recibió en su residencia al reparto del filme, entre ellos el joven Mamadou Kouassi, cuyo testimonio inspiró la trama de la película y quien pidió que se detenga el tráfico de seres humanos y corredores seguros para los solicitantes de asilo.