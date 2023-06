‘El Colibrí’: la adaptación del best seller llega a los cines esta semana

Esta historia sobre las dinámicas amorosas y las fragilidades humanas cuenta con las actuaciones protagonistas de Pierfrancesco Favino (Nostalgia) y Bérénice Bejo (The Artist). Así mismo, otros talentos que conforman el elenco de la cinta son Kasia Smutniak (From Paris with Love), Laura Morante (Bianca; La mujer del anarquista), Sergio Albelli (Leopardo; Miracle at St. Anna), Alessandro Tedeschi (La terra del figli), Benedetta Porcaroli (Perfect Strangers), Valeria Cavalli (Le passé) y, como invitado especial, el reconocido realizador italiano Nanni Moretti, en el papel del psicoanalista Daniele Carradori.

Habiendo sido estrenada en competencia oficial en el Festival Internacional de Cine de Toronto –TIFF de 2022, y tras su participación en la inauguración del Festival de Cine de Roma el año pasado, ‘El Colibrí’ llegará a los cines de Colombia este jueves, 29 de junio de 2023.