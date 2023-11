El FEP 2024 llega con un Line Up explosivo: Feid, SZA y Paramore

La temporada de festivales de 2024 ha dado inicio oficialmente, ya que hace apenas unos minutos se reveló el Line Up de la próxima edición del Festival Estéreo Picnic (FEP) 2024. Este evento ofrece la oportunidad de disfrutar de música en vivo durante más de 50 horas, ver la vida desde una perspectiva diferente y corear nuestras canciones favoritas.

Para esta edición, la sorpresa no se hizo esperar. Hace tan solo una semana comenzó la venta de entradas bajo la modalidad ‘Creyentes’, en la que los asistentes al evento compran sus boletos a un precio reducido sin conocer de antemano los artistas que se presentarán, y hoy, se ha anunciado oficialmente el Line Up del evento y la lista de todos los artistas que participarán. También te podría interesar: Concierto RBD: Christian Chávez deslumbró con looks hechos en Medellín

A través de la red social Instagram, se compartió la imagen oficial del evento, en la que se confirmaron los artistas invitados, entre los que se incluyen Blink-182, Feid, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Placebo, Greta Van Fleet, Thirty Seconds to Mars, M.I.A, The Offspring, Phoenix, Black Coffee, Fruco y sus Tesos, Dove Cameron, entre otros.