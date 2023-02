El resurgir de DC: Estas son las películas y series confirmadas de James Gunn

Hasta el momento, el nuevo universo de proyectos planteado por James Gunn y Peter Safran parece atraer grandes expectativas debido a la amplia gama de ideas, personajes conocidos y no tan conocidos que emprenderán nuevas e intrigantes aventuras a través del cine, televisión y plataformas de streaming.

Tras una serie de proyectos de que no cumplieron las expectativas de impacto, popularidad o ganancias en cartelera, se creía que la historia del Universo DC encontraría su final tras su última producción, ‘Black Adam’, estrenada en octubre de 2022, siendo esta última uno de los mayores fracasos en taquilla y un duro golpe para estudio.

Un reinicio para el ‘Hombre de acero’ en la gran pantalla. ‘Superman: Legacy’ propone una nueva visión, lejos de la historia de origen, en la que el superhéroe tendrá que equilibrar su herencia ‘kryptoniana’ con su educación en la tierra.

Se prevé que el proyecto llegaría a estrenarse antes de la secuela de ‘The Batman’, protagonizada por Robert Pattinson, cuyo estreno está previsto para el 3 de octubre de 2025.

The Brave and the Bold