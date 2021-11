El talento colombiano detrás de ‘Encanto’

Con Carlos Vives a la cabeza, también estuvieron presentes Olga Lucía Vives, la bella y talentosa integrante de la agrupación pop colombiana Ventino, quien le prestó su voz a Mirabel, la protagonista de la historia.

“Estaba en México de trabajo cuando me llamaron y me dijeron que estaban realizando audiciones para voces de una película, no me dijeron qué película era, así que no lo pensé dos veces y me presenté. En realidad no fui con las mayores expectativas y estaba contenta por la experiencia”, comentó Olga Lucía Vives.

Fue, hizo la prueba, se reintegró con su agrupación y volvieron a Colombia. Semanas más tarde, en plena reunión familiar, recibió la noticia vía telefónica, no sólo había sido escogida para hacer la voz de una película animada de Disney, sería la voz en español de la protagonista de ‘Encanto’.

“Yo me emocioné hasta las lágrimas y mi familia armó todo un show, todos grabando videos en un desorden total. La verdad que tengo una familia que está un poco loca (risas)”, continuó la integrante de Ventino.

Tras la euforia tenía que venir la tranquilidad para arrancar la preparación para este personaje, el cual en ciertos momentos canta, que era la parte que más nervios le generaba a Olga Lucía Vives.

“Suena loco pero es verdad. En realidad todo me ponía nerviosa, pero me encontré con un equipo de trabajo muy profesional pero a la vez, con mucha amabilidad y calor humano, que me dieron mucha confianza. Me generaba nervios al recordar tantas grandes voces que han tenido las películas Disney, pero me dieron la confianza y me guiaron de una manera increíble.

Admite que, pese a realizar todo el proceso de grabación, todavía le cuesta creer que ella es Mirabel, la protagonista de la película todo parece un sueño.

PRIMERO DIJO NO

María Cecilia Botero dijo no al primer llamado de esta audición. En su defensa asegura, que no sabía, no tenía la menor idea que era una película para Disney.

“Fue antes de la pandemia, me encontraba en un momento que pensaba más en el retiro que en otra cosa. Son 50 años de trabajo intenso, pensando en que ya lo había hecho todo en la actuación, así que sin pensarlo mucho, sencillamente dije que no”, afirmó María Cecilia Botero, quien realiza la voz en español e inglés de la Abuela Alma.

Pasaron los meses, llegó la pandemia y sus cuarentenas, cuando un día, le volvió a llegar la convocatoria para esta audición. Los productores habían probado más de 20 voces colombianas y no habían encontrado lo que buscaban, por lo que decidieron insistirle a la experimentada actriz.

“Estábamos encerrados en la casa sin hacer nada, sin empleo, y por segunda vez me ofrecen el mismo papel, así que me dije: ‘Esto es para mí’, así que acepté hacer la prueba. Al término de ella simplemente me dijeron ‘el papel es tuyo’ y me contaron cuál era el proyecto”.

En ese momento, María Cecilia Botero, tras cinco décadas de trabajo artístico, se dio cuenta de lo equivocada que estaba, que no lo había hecho todo en su carrera artística, que existen cosas pendientes y se viene replanteando si se quiere retirar.

“Yo siempre veía los Oscar y veía la famosa Alfombra Roja y me decía, ‘Qué pereza estar allí’. Luego me invitaron a la premier de ‘Encanto’ en Hollywood, pasé por su Alfombra Morada’ y me dije: ‘Qué rico estar aquí (risas)”.

Junto a ella, talentos como el músico Mauro Castillo, quien realiza voz en inglés y en español de Félix, en una labor ardua, mucho tiempo a través de videollamadas, pero de la cual se siente orgulloso y muy feliz.

“Es un trabajo que terminamos hace tan solo algunos meses, pero fue increíble. Desde que empezamos vi la construcción del personaje, pues constantemente me pedían mi opinión, me preguntaban si me sentía cómodo con su forma de vestir, con su peinado”, comentó el artista.

Y agregó: “Creo que es una historia que nos puede ayudar a vernos de una manera diferente como país”.

Además, el humorista Alejandro Riaño hace la voz en español de Bruno, personaje que en inglés lo realiza Jhon Leguízamo. Riaño ya tenía experiencia en el doblaje para cine, pero no al nivel de Disney.