¿Eres salsero? El Festival Cartagena en Clave es para ti: conócelo

Este año, el festival hace un homenaje al maestro ‘Joseito’ Martínez, gran músico y salsero cartagenero, además de ser el primer artista colombiano nominado a los premios Grammy en la categoría ‘Mejor canción latina’ con ‘Sobre las olas’, junto a la orquesta The Latin Brothers; este artista estará en presentación el próximo viernes 4 de noviembre en el marco del festival.

Además, habló de los nuevos talentos de la salsa, pues considera que son una gran promesa para el género y aseveró que “más jóvenes deberían sumarse a hacer verdadera música, no solo música para redes sociales, sino música que perdure”.

Desde México vino al Corralito de Piedra el gran Leopoldo Gaytán, quien es investigador y docente de historia del cine, el periodismo y los medios del programa de Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. El cineasta contó la importancia de tiene la música en el cine, por sobre todo la salsa que no solo hace parte de Colombia sino de Latinoamérica entera.

Estos serán los invitados al festival Cartagena en Clave

- Nelson García Pertuz (Barranquilla, Colombia): Comunicador social, locutor y director musical de la Troja Radio y productor y director del programa radial Clavemanía, con Nelson García.

- Leopoldo Gaytán (México): Investigador y docente de historia del cine, el periodismo y los medios en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. El mambo de Pérez Prado y el cine mexicano (1948-1953); ¡Cámara. Acción! Se filman las rumberas y ¿Quién inventó esa cosa loca? Pérez Prado y el Mambo, son algunos de sus trabajos.

- Jorge Nieves Oviedo (Sahagún, Córdoba – Vive en Cartagena, Colombia): Profesor de Estudios Socioculturales y Semiótica de la Cultura en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Autor del libro: De los sonidos del patio a la música mundo. Semiosis nómadas en el Caribe.Jhony Arzuza (Cartagena – Vive en Barranquilla, Colombia). Cantante y compositor. Corista del Joe Arroyo. Fundador de Orquesta de El Clan de Jhony y su Salsa.

- Adolfredo Arzuza (Cartagena): Arreglista y bajista. Fundador de Orquesta de El Clan de Jhony y su Salsa - Adolfredo Arzuza Jr. (Cartagena): Cantante • Wilson Morales Gutiérrez (Cartagena). Periodista e investigador cultural.

- Marcela Benjumea (Bogotá, Colombia): Melómana, Actriz de Cine y Televisión. Ganadora en dos ocasiones del premio India Catalina y del premio TV y Novelas, en las categorías de actriz protagónica y actriz de reparto.

- Ross Ariza (Cartagena): Melómana, creadora de contenidos digitales sobre la salsa, el picó y la cultura popular cartagenera, directora de Conectados con Ross).

- Giobanna Buenahora Molina (Cartagena): Docente universitaria, Investigadora cultural. Ricardo Chica (Cartagena, Colombia). Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena. Autor de libros como Cartagena y el cine de los años 60; Te invito a vespertina y Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix: Cine, cultura popular y educación en Cartagena 1936 – 1957.

- Javier Ortiz Cassiani (Cartagena): Historiador, Investigador cultural. Autor de libros como El Incómodo color de la memoria y Un diablo al que le llaman tren.

- Gary Domínguez (Cali, Colombia): Coleccionista. Fundador del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas de la Feria de Cali.

- Rafael Rodríguez (Cartagena): Actor.

- Carmen Mirabal (Puerto Rico): Periodista, escritora, relacionista pública de la Fania. Autora de libros como La Lupe: Leyenda y La Fania que conocí.

- Renzo Rodríguez Niño (Barranquilla): Locutor, animador y programador de música antillana. Director y Productor del Programa los Bravos de la Salsa Radio y T.V. Docente del programa de Comunicación de la Universidad Autónoma del Caribe.

- Joseito” Martínez (Cartagena – Vive en Barranquilla, Colombia): Cantante, primer artista colombiano nominado a los premios Grammy en la categoría mejor canción latina con Sobre las olas, con orquesta The Latin Brothers.

- Oscar “El Gato” Urueta (Cartagena): Trombonista por más de 45 años, director de Orquesta Salsa 220.

- Orquesta La Élite.

- Orquesta El Clan de Jhony y su Charanga.

- Coleccionistas.

Esta es la agenda académica

2 de noviembre de 2022

(Universidad de Cartagena – Sede San Agustín, Centro, Salón Fals Borda, 337)

Capacidad para 50 personas

6:00 pm a 7:00 pm

¿Quién inventó esa cosa loca? Pérez Prado y el Mambo (Conversatorio)

Leopoldo Gaytán (México DF) Investigador musical, docente universitario.

Jorge Nieves Oviedo (Cartagena) Investigador musical, docente universitario.

3 de noviembre de 2022

(Universidad de Cartagena – Sede San Agustín, Centro, Salón Fals Borda)

Capacidad para 50 personas

10:00 am a 12:00 am

La Radio en la era digital: La experiencia de la Troja Radio (Taller)

Nelson García Pertuz.

3 de noviembre de 2022

(Centro de Formación de la AECID, Patio del Claustro Santo Domingo)

Capacidad para 300 personas

6:00 pm a 6:45 pm

Legado musical de la Familia Arzuza en Cartagena (Conversatorio)

Jhony Arzuza - Adolfredo Arzuza - Adolfredo Arzuza Jr. - Wilson Morales Gutiérrez.

6:45 pm a 7:15 pm

Mujeres en su Salsa (Conversatorio)

Marcela Benjumea - Ross Ariza - Giobanna Buenahora Molina.

7:15 pm a 8:00 pm

Cine y Rumba (Conversatorio)

Leopoldo Gaytán - Ricardo Chica - Javier Ortiz Cassiani

8:00 a 10:00

Presentación musical

El Clan de Jhony y su charanga

4 de noviembre de 2022

(Centro de Formación de la AECID, Patio del Claustro Santo Domingo)

Capacidad para 300 personas

5:00 pm a 6:00 pm

Gar y Domínguez , el DJ Errante (Conversatorio)

Gary Domínguez - Renzo Rodríguez Niño

6:00 pm a 6:15 pm

Tira de nuevo, que no me has dao (Monólogo)

Rafael Rodríguez

6:15 pm a 7:00 pm

Carmen Mirabal, la Diva Detrás de la Fania (Conversatorio)

Carmen Mirabal - Renzo Rodríguez Niño

7:00 pm a 7:15 pm

Muestra de baile en homenaje a Joseito Martínez

Niños y niñas participantes en los talleres de baile organizados por el Festival.

7:15 pm a 8:00 pm

Sobre las olas, un barco va (Conversatorio)

“Joseito” Martínez - Oscar “El Gato” Urueta - Nelson García

8:00 pm a 10:00 pm

Presentación musical

“Joseito” Martínez - Orquesta la Élite

5 de noviembre de 2022

(Restaurante Plaza Majagua – Parque Fernández Madrid)

Capacidad para 50 personas

10:00 pm a 12:00 pm

Salsa y Cocina

Carmen Mirabal Rivera - César Botero - Giobanna Buenahora

5 de noviembre de 2022

(Parqueadero Mercado de Santa Rita)

Capacidad para 1000 personas

4:00 pm a 4:15 pm

Muestra de baile en homenaje a Joseito Martínez

Niños y niñas participantes en los talleres de baile organizados por el Festival.

4:15 pm a 5:00 pm

Mujeres coleccionistas en su salsa (Conversatorio).

Mujeres Coleccionistas de Cartagena

5:00 pm a 6:00 pm

Música en vinilo (Programaciones musicales a cargo de mujeres coleccionistas)

6:00 pm a 7:00 pm

Presentación musical

Orquesta femenina del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, SUDEB.

6 de noviembre de 2022

(Tienda y Terraza San Martín – Entrada al barrio Los Caracoles)

Capacidad para 1200 personas

4:00 pm a 10:00 pm

Música en vinilo (Programaciones musicales a cargo de coleccionistas).

Gary Domínguez

Asociaciones y grupos de coleccionistas de Cartagena, Barranquilla, Cali y Santander de Quilichao.