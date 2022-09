“¡Es negra, como yo!”: así reaccionaron las redes a la nueva Sirenita

La polémica se desata a raíz del debate sobre la representación racial en el mundo cinematográfico: algunos aseguran que debe ser blanca, porque en el cuento original, escrito por Hans Christian Andersen, Ariel es de origen danés.

“Es como si contrataran a una actriz caucásica para interpretar a Mulán”, “No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original”, dicen varios usuarios a través de Twitter.