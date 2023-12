“Estoy orgullosa de ser negra”: niñas recibieron muñecas negras en Navidad

Hay quienes celebran la Navidad frente a la hermosa vista al mar en Cartagena, pero esa no es la realidad de Dana Valentina Mendoza y su familia.

Dana asegura que su barbie negra es el primer regalo de Navidad que recibe en dos años, y no solo eso, no tiene otros juguetes con los que jugar y no va a la escuela, pero está convencida de una cosa: que en 2024 podrá disfrutar de una formación académica.

Su madre, Hellen Mendoza, dice que su hija no está en la escuela por falta de recursos económicos, pues además de su inestabilidad habitacional luego de mudarse repetidamente debido a las inundaciones, también agregó “al ser madre soltera de cuatro hijos, entonces era mi turno a “Salía a trabajar y muchas veces llevaba a mi hija a vender dulces a la calle”.

Esa es la realidad de Dana y la de muchos niños de Olaya Herrera. Pero todo este hermoso trabajo no termina aquí, por esta razón la Fundación Educativa para la Diáspora seguirá brindando más oportunidades educativas a la población de niñas y jóvenes afro de Cartagena y el Pacífico para el año 2024.

Apenas una semana antes de Navidad, más de 700 menores se inscribieron en el integral e innovador programa académico y de tutoría “Destinados a la Grandeza”, creado por La Fundación Educativa de La Diáspora en alianza con el Ministerio del Interior y Convivencia y que ahora se encuentra en las manos de James Guitard.

Destinadas a la Grandeza contará con más de mil niñas afrocolombianas que serán capacitadas para mejorar su rendimiento académico, así como desarrollar sus habilidades de liderazgo y una autoestima más saludable. Se están desarrollando capítulos en ciudades de toda Colombia que tienen grandes poblaciones afrocolombianas.

“Durante demasiado tiempo, las niñas, especialmente las afrocolombianas, no han sido alentadas ni apoyadas a seguir carreras en campos relacionados con las matemáticas, la ciencia, la tecnología y la informática. “A través de la iniciativa ‘Destinadas a la Grandeza’, crearemos más oportunidades, experiencias y recursos para que las niñas tengan éxito y participen en la economía global número 21”, dijo Guitard.