Gabriel García Márquez: la historia detrás del libro ‘En agosto nos vemos’

Nos seduce y embruja otra vez Gabriel García Márquez con esta breve novela, ‘En agosto nos vemos’ (Random House, 2024), resuelta en seis capítulos y 70 páginas. Antes de su edición había leído tres de las seis historias, y hace poco tuve el privilegio de leer toda la novela en una sola lectura en una mañana, en la que no pude soltarla, y pasé de largo sin pensar en nada distinto que en Ana Magdalena Bach, la protagonista de esta novela, cuya aparición en lengua castellana celebra 97 años de su natalicio y conmemora 10 años de su partida. Lea: ¡Disponible! ‘En agosto nos vemos’, la última obra de Gabriel García Márquez

Al leerla confirmamos que no hay una sola obra de Gabriel García Márquez que no tenga un origen en una experiencia personal y no hay una sola ficción suya que no sea el fruto de la alquimia de sus tres vidas: la privada, pública y secreta. Comparto la sabia mirada de Dasso Saldívar, biógrafo de García Márquez, para quien la protagonista de la novela es sin duda, el mismo escritor sumergido a fondo en las tensiones secretas y en el alma de una mujer.

Para crear a este personaje GGM pasó por una legión de mujeres, desde Úrsula Iguarán, la matrona de Macondo que tenía el poder de controlarlo todo, el orden de su casa y de su pueblo, hasta los otros poderes de mujeres incluyentes como Pilar Ternera o Petra Cotes, o mujeres condenadas a la soledad y a la santidad como Remedios la Bella, o condenadas por la familia y la sociedad como Ángela Vicario, o condenadas a la explotación sexual como la abuela desalmada y su nieta Eréndira, mujeres que esperaron ser viudas como Fermina Daza para atreverse a tener un segundo amor en la vejez.

El escritor criado entre mujeres y por su abuela Tranquilina Iguarán, siempre dijo que se entendía mejor con las mujeres que con los hombres, y en sus tres vidas secretas las mujeres lo salvaban siempre de perderse en el limbo de las tinieblas. Cuando empezó su vida de periodista a sus veinte años entre Cartagena y Barranquilla, tuvo la experiencia de vivir y compartir con prostitutas en un edificio que hoy se abre como museo y hotel: El Rascacielos.

La vida creativa del escritor tuvo además la presencia insoslayable de su esposa y musa Mercedes Barcha, la sabiduría ancestral de Luisa Santiaga Márquez, su madre, y la mirada estratégica de Carmen Balcells, su agente literario. Una de las mujeres que más influyó en García Márquez fue la escritora inglesa Virginia Woolf, quien en 1929, escribió uno de los ensayos que anticiparon una nueva dimensión del papel de la mujer en la sociedad global: “Una habitación propia”. Lea: ¿Te pareces a Gabriel García Márquez? En Cartagena hay casting para un corto

La visión renovada de García Márquez proviene de la síntesis de su desciframiento del alma femenina iniciada en novelas anteriores como “El amor en los tiempos del cólera”, “Del amor y otros demonios”, “Memoria de mis putas tristes”. La protagonista de “En agosto nos vemos” es Ana Magdalena Bach, de 46 años y con 27 años de matrimonio, madre de dos hijos de 18 y 22 años. Es una mujer culta, sensible, independiente, que no alcanzó a culminar sus estudió de artes y letras, pero tiene una predilección por la literatura universal y por la música clásica, pero también por el bolero.