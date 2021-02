Globos de Oro 2021: así será la gala para elegir a los ganadores

El próximo domingo se realizará la tan esperada entrega de los Golden Globes, que llegan a su edición 78 y que se transmitirá desde el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, y donde las plataformas son las que lideran las nominaciones.

Si bien desde hace algunos años el protagonismo de plataforma en este tipo de galardones venían creciendo, la pandemia que obligó al cierre de las salas de cine de buena parte del mundo, que han venido abriendo de manera lenta y con protocolos de bioseguridad que exigen un aforo por que no llega a superar el 25 % de su capacidad, hicieron que las plataformas aumentaran su oferta de producción, así como su mayor alcance en distintos territorios del mundo.

En Colombia, la entrega de estos premios se podrá ver en vivo y en directo. A las 6:00 de la tarde el canal E! presentará todos los detalles de lo que será la alfombra roja de este evento a partir de las 6:00 de la tarde. Dos horas más tarde TNT realizará la transmisión de la entrega de los premios. Por su señal de TNT Series se transmitirá la ceremonia en idioma original.

Iniciando con un especial E! News Golden Globes Awards liderado por Carla Medina que repasará todos los detalles, seguido por Live from E! Golden Globes Awards, liderado por los grandes expertos en alfombras rojas Giuliana Rancic y Brad Goreski y para finalizar E! Front Row Golden Globes Awards, un especial bajo el formato de mesa redonda con invitados especiales de toda Latinoamérica que analizarán en profundidad todos los detalles de lo que será esta edición.

DEL CINE A LAS PLATAFORMAS

En otros tiempos, al inicio de la entrega de los principales galardones de la industria del cine y la televisión, muchas de las películas nominadas solían volver a las salas de cine, si ya habían sido presentadas, o se adelantaba su estreno para aprovechar la promoción que dan este tipo de eventos.

Los tiempos cambiaron, y ahora, la mayor parte de los nominados a los Golden Globe hacen parte de la oferta de las principales plataformas de streaming, ya sea de producción propia o adquirida a terceros, y más en estos galardones que a diferencia de los Premios Oscar, tiene categorías para televisión y otras para cine.

La mayor parte de las plataformas que lograron nominaciones se encuentran disponibles, como Netflix que se llevó el mayor número de nominaciones, junto a HBO Max, Hulu, Amazon Prime, Apple TV+ y Disney +, entre otras.

En series, Netflix logró nominaciones para siete de sus producciones, como ‘The Crown’, ‘Hollywood’, así como ‘Emily in París’, que por semanas fue tendencia en Colombia, así como lo ha sido ‘Gambito de dama’, ‘Unorthodox’, ‘Ratched’ y ‘Ozark’.

De StarzPlay, la plataforma que hasta finales del año pasado solo se podía acceder a través de Apple, logró nominaciones para series como ‘Killing Eve’, ‘Normal People’ y ‘The Great’, mientras que Amazon Prime, una de las plataformas de mayor crecimiento en el último año, lo logró con dos de sus producciones: ‘Hunters’ y ‘Schitt´s Creek’

Sorprendió que HBO tuviera solo una serie nominada, ‘The Undoing’, mientras que Apple Tv+ lo logró con ‘Ted Lasso’, y Disney + con su serie del universo Star Wars, ‘The Mandalorian’.

La lista de películas nominadas también es encabezada por Netflix, con nueve en total, empezando con la historia basada en hechos reales ‘El juicio de los 7 de Chicago’, ‘Cielo de medianoche’, ‘Fragmentos de una mujer’, ‘Mank’, ‘Descuida, yo te cuido’, que hace algunos días estrenó en América Latina.

También están nominadas ‘La madre del blues’, la película de Amy Adams, ‘Hillbill’, ‘La vida ante sí’ con la maravillosa actuación de la legendaria Sophia Loren y la producción animada ‘Más allá de la luna’.

Amazon Prime aparece con tres producciones, ‘One Night in Miami’, ‘Sound of Metal’ y el retorno de un irreverente personaje de comedia que puede llegar a lo extremo, ‘Borat 2’.

Apple Tv + también logró nominaciones para tres de sus películas, ‘On the Rocks’, ‘Wolfwalkers’ y ‘News of the World’; HBO con ‘Lovecraft Country’ y ‘I Know This Much is True’, cerrando la lista Disney + con ‘Onward’, ‘Hamilton’ y ‘Soul’.