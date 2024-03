‘Golán’: el tortuoso tránsito de la adolescencia a la adultez

Orlando Culzat

El personaje protagonista es interpretado por el joven Jacobo Vera, quien debutó en el cine con un papel que soporta gran parte del peso de la película.

“Previamente no tenía ninguna experiencia, pero el director me vio, mi perfil le encajó con el que tenía en mente, me pidió que hiciera un casting y acepté, porque son oportunidades que no se le presentan a cualquiera”, explicó el actor. Lea aquí: ¿Eres gestor cultural? Hay Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2024

Ha sido “un proceso muy bonito y enriquecedor, con gente muy amable y muy profesional”, según Vera, que destaca la ayuda del preparador de actores, que hizo “un proceso de enlace” para que los intérpretes se pudieran “conocer bien”, y “ese espacio de preparación previo a la grabación ayudó a que todo rodara”.