Jesús Alonso dio vida a la película ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

Tras alzarse con siete premios Annie, los más importantes de la animación, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ podría llevarse el próximo domingo el Óscar a la mejor película animada, una cinta donde el diseñador español Jesús Alonso ha dado la “personalidad” y ha captado “la parte humana” de sus personajes.

Aún no tiene claro si la segunda entrega de esta trilogía animada de Spider-Man se llevará el Óscar el próximo 11 de marzo, ya que, según dice a EFE, competir en la misma categoría contra 'The Boy and the Heron' de Hayao Miyazaki es una "locura".

Pero Alonso (Madrid, 1972) ya está contento con los galardones recibidos, sobre todo el reciente Annie que se ha llevado, el de mejor diseño de personajes.