Juan Pablo Socarrás cuenta historias hechas a mano

Al nacer y crecer en el seno de una familia tradicional, con un padre médico, abuelo pionero del psicoanálisis y la psiquiatría, bisabuelo General en la Guerra de los Mil días, muchas cosas para Juan Pablo debían estar signadas, sin embargo, él decidió ser feliz porque padeció cáncer de los 7 a los 14 años, entonces no quiso perder esa nueva oportunidad y decidió estudiar Diseño industrial.

En ese momento no tuvo la valentía para enfrentarse por completo a su padre y decirle que quería estudiar moda, pero haciendo accesorios que su hermana vendía a su grupo de amigas, logró pagar su carrera de Diseño de modas que estudiaba en jornada nocturna. Aclara que el dinero no le alcanzó, por lo que le quedaron faltando algunos semestres, aunque esto no fue óbice para que se dedicara a esa maravillosa práctica y los proyectos sociales que le fue sumando.

Proyectos que cambian vidas

Siendo coherente con la base que quería para desarrollar su carrera, el primer proyecto de Juan Pablo fue vender productos en empresas y supermercados, lo devengado se destinaba para los niños a través de Unicef y seguidamente entra a ser diseñador junior para Artesanías de Colombia.

El crecimiento, paso a paso, pero seguro, lo llevó a ser nombrado Director creativo al cabo de seis años, algo que lo llena de orgullo, porque siente que en medio de muchas vicisitudes, creció y aprendió, además forjó un temperamento a prueba de todo.

Hoy reconoce que en Artesanías de Colombia alcanzó ese “doctorado” que ostenta en su profesión, toda vez que se convirtió en un reto que se superaba con cada cargo que asumía. De allí se retiró en 2011 después de hacer desfiles nacionales e internacionales, presentar ferias, decorar hoteles, trabajar con el Concurso Nacional de Belleza y hacer que el traje de fantasía se volviera artesanal, además de enseñar a las reinas y comunidad, todo esto porque no siente miedo ante situaciones complejas.

En esa labor que emprendió en Cartagena, realizó un proyecto en el barrio Nelson Mandela con mujeres costureras en contextos difíciles, tiempo en el que aprendió a bailar champeta, porque como aclara, lo único que sabe hacer bien en la vida, es bailar.

A partir de allí crea su Fundación que como afirma, nació del ego, porque se creía Supermán y que podía “salvar el planeta”, razón que lo llevó a comprar una serie de productos artesanales y sin un modelo de negocio claro y sostenible, por lo que la quiebra era inminente.

Un consejo nunca sobra y Juan Pablo lo encontró en la persona indicada, advirtiéndole que no podía hablar de sostenibilidad, si él mismo no era sostenible. No se amilanó y con la creación de proyectos de impacto social, emprendió nuevamente el camino que cimentó con la frase, “yo no vendo productos, sino historias hechas a mano”.