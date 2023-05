Jueves de TBT: la canción ‘Ámame’ de El Gran Combo cumple hoy 34 años

“Ya no sé como decirte que eres mi vida, mi encanto, cuando intentas alejarte ahí comienza mi llanto. Abrázame con ternura y suelta tu pelo largo, que de pensar que me dejas de frío y miedo me embargo... (...)” así arranca ‘Ámame’, la famosa canción de salsa que inmortalizó el Gran Combo de Puerto Rico. Lea: Antes de Bizarrap, la historia de una tiradera que respondió Óscar D’León

Esta canción que ha marcado un hito en el mundo de la salsa romántica cumple hoy 34 años de lanzamiento. De acuerdo con Juana Peña, una bloguera experta en salsa, el tema fue compuesto por el dominicano Palmer Hernández a principios de 1987 para ser grabada en ritmo de merengue como parte de un proyecto musical.