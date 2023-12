La razón por la que The Chosen se convirtió en un fenómeno televisivo

Seguro ha escuchado hablar de ella, es una serie de época, un drama histórico basado en la vida de Jesús (interpretado por Jonathan Roumie), visto a través de los ojos de quienes lo conocieron. Lo particular de este proyecto —que se puede ver por Prime Video, Netflix, Peacock y The Chosen app y que suma 10 millones de seguidores en redes sociales— es que no cuenta con el apoyo de ningún gran estudio sino de la audiencia.

"Es considerado el mayor fenómeno global de financiamiento colectivo crowdfunding, donde los mismos espectadores son los que empezaron financiando el proyecto, a través de donaciones, recaudando una cifra superior a los 100 millones de dólares. Ahora The Chosen ha obtenido más de 600 millones de vistas de episodios en todo el mundo y cuenta con más de 110 millones de espectadores en 175 países. La serie está siendo doblada a cerca de 600 idiomas", explican desde la producción.

Entre las novedades de este proyecto están que tendrá un plan de estreno para cine en Latinoamérica para su cuarta temporada y que la tercera entrega ya se puede ver doblada al español.

Para Dallas Jenkins, creador y director de The Chosen, “los espectadores piden cada vez más de este género cinematográfico, así que al ver temporadas anteriores sabíamos que teníamos que darles más contenido y concederles la oportunidad de verlo en pantalla grande junto a otras personas con quienes pueden reír y llorar”.