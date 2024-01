‘La tóxica’, ‘La arrebatá’ y otros fritos innovadores del Festifrito 2024

“La tóxica”

De las manos de Vanessa Acevedo nació ‘La tóxica’, un frito que bautizó su suegra en su honor y que tiene una particular figura de cuatro puntas: “tiene las cuatro puntas de las mujeres tóxicas, celosa, todo lo quiere para ella, agotadora, y obsesiva, ah y comelona también porque el que se la come no deja de venir”, dijo entre risas. Los ingredientes constan de tocineta, chicharrón, queso mozzarella y huevo. Lea aquí: Anótalos: estos son los precios en el Festival del Frito Cartagenero

“La kamasutra”

Mariela Bernet Colón es una tradicional hacedora de fritos que en esta versión de El Festival del Frito quiere deleitar a los visitantes con ‘La kamasutra’ y ‘La arrebatá’, la última preparación hace alusión a su hija, según contó entre risas. “La kamasutra trae toyo, camarón, chipichipi, pulpo, calamar y cangrejo. La gente lo exige y dice que es muy rico”, además contó que la mesa siempre está llena de clientes que quieren degustar de sus fritos.

El Festival del Frito Cartagenero va hasta el próximo 4 de febrero, día en que finaliza el evento que reúne a locales y visitantes en Chambacú.