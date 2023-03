¡Las mujeres tienen la palabra!

Mujeres que escriben

La poesía de Damaris

“Esa tierra, donde el sol, despliega sus reflejos en la calle larga. La misma que guarda mis pisadas de infancia, la eterna sonrisa de Liceth María, mi prima, quien me alegraba la vida, cuando le hablaba y me respondía con ese jardín en su rostro”. Le puede interesar: Las mujeres en el reflector: series y películas para ver este 8 de marzo

Antología de mujeres poetas

Señales

Algunas de las mujeres poetas que aparecen en la antología de Hernán Vargascarreño, viven y trabajan en lugares del Caribe colombiano que han sufrido los desmanes de la violencia y la guerra. “Poetas cruzadas y signadas por el dolor y por el temor que implica estar en medio de un conflicto del que no hacen parte; y en silencio, a veces en mitad de la noche, en esos mismos pueblos y veredas abandonados de la mirada de los buenos dioses, han escrito, lenta y concienzudamente, trozos de patria adolorida...”

Mujeres a flor de labios

“Mujer, has dejado de ser Eva/ ya no tienes por qué cargar con la culpa/ ni amanecer con ese dolor en un costado del mundo/ has dejado de ser diosa/ porque todos los dioses/ son imaginarios y traen bajo sus mantos ilusiones suicidas” ( Annabell Manjarrés Freyle , Santa Marta, 1985)

“Mi continente eran tus manos/ hoy no me alcanzan” ( Ana Francisca Rodas Iglesias , Puerto Mosquito, Cesar, 1968)

“Hoy mientras te observo/ descubro que no somos peores que el látigo/ que golpea a los penitentes/ ni mejores que la sangre/ que se desliza por sus cuerpos”. (Carmen Peña Visbal, barranquilla, 1957)

“Solo un soplo y seremos menos que polvo/partículas volátiles e insignificantes/ menos que náufragos en medio del océano/ menos que el gusano que come nuestros restos”. (Dina Luz Pardo Olaya, San Marcos, Sucre, 1973)

“Quiero una sola palabra/ que lo nombre todo/ el dolor de la infancia/ el miedo al amor/ la rosa que se desborda de belleza/ el canto de la luz en mi ventana/ quiero acertar con una sola palabra/ porque el poema no basta”. (Ela Cuavas, Montería, 1979)

“Atesora tu sombra/ tus despojos/ el sonido que con irremediable amargura vuelve/ pero es espuma, aire y tinta que nada mancha/ el pozo donde emergen monedas y desastres/ guarda tus ires y venires/ la huida que muy lejos o muy cerca preparan los pies/ guárdate de la espera y sus quebrantos/ porque infinito es el hilo del que penden tus circunstancias/ y filoso el tiempo que viene a amenazarlo”. (Eliana Díaz Muñoz, Barranquilla, 1987)

“La poesía que escribo No sirve para nada/ sino para decir en voz alta no a los uniformes/ no a las guerras/ no a las religiones/ Es iluminación/ está en el hogar, en el rostro de mi bienamado padre...” (Hortensia Naizara Rodríguez, Cartagena, 1963)