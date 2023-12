Las series que esperar superar sus números en 2024

Aunque nunca se puede prever cuál será la mejor serie del año la lotería a la que juegan las plataformas aumenta probabilidades si tienen el respaldo de nombres como los de Spielberg y Tom Hanks, que vuelven a colaborar como productores tras ‘Band of Brothers’ (2001) y ‘The Pacific’ (2010). Lea aquí: Novedades literarias para el 2024

Steven Spielberg regresa a la guerra con ‘Masters of the Air’, protagonizada por Austin Butler; los Bridgerton con el romance entre Penélope y Colin; Jodie Foster se mete a detective y el universo de Star Wars se sigue expandiendo. Son algunas de las series más destacadas para el inminente 2024.

Es el caso de ‘House of the Dragon 2’ (HBO Max), que mantiene intacto el espíritu de ‘Game of Thrones’, de la que proviene, y que buscará confirmar el éxito de la primera temporada.

O de 'True Detective. Night Country' (HBO Max), la cuarta temporada de una serie que en su primera entrega consagró a Matthew McConaughey.

Cada año ha tenido protagonistas diferentes y en la nueva es el turno de Jodie Foster, que se mete en la piel de una detective que se enfrenta a un difícil caso en Alaska en una temporada que tiene como creadora a la mexicana Issa López.

Por supuesto, tampoco puede quedar sin su dosis el público de 'Star Wars', enganchado con 'The Mandalorian' o 'Ahsoka', que ahora podrá disfrutar de Jude Law como un maestro Jedi en 'Star Wars: Skeleton Crew' o del periodo de la Alta República en 'The Acolyte'-protagonizada por Dafne Keen la niña hispanobritánica que se dio a conocer en 'Logan' (2017)-. Ambas en Disney+.