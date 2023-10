¡Lo máximo! Una cartagenera ganó el premio “Óscar” del turismo

El tour de “El menú literario de García Márquez” plantea un recorrido por los sabores del Caribe Colombiano, recorriendo lugares imperdibles del nobel de literatura en el Centro Histórico. Tiene paradas en la Plaza de los Coches, la Plaza de la Aduana, la Plaza de Bolívar y la Plaza de la Proclamación. En todas cuenta con degustaciones de sabores emblemáticos de la región que fueron mencionados por García Márquez en sus obras. Lea: Netflix anuncia serie documental de Robbie Williams ¿Cuándo se estrena?

Foodies opera en Bogotá y Cartagena desde hace 10 años. En sus premios internacionales se destacan Travel and Hospitality Award, el Culinary Tour Operator of the Year, escogido por la revista Luxury Travel Guide y el premio Best Restaurant Tour and Cooking Experience de Food and Drink Awards.