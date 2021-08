Margarita Sorock tradujo y estudió el Caribe

Norteamericana de nacimiento y colombiana de puro amor y nacionalización. Así me lo contó emocionada la última vez que nos encontramos en persona, transitando por la Plazoleta de los Estudiantes, frente al Campus San Agustín de la Universidad de Cartagena. Para comprender aquella emoción por la ciudadanía colombiana es necesario saber que Margarita llegó por primera vez al país con los Cuerpos de Paz, en 1964 –apenas tenía 21 años–, para una estancia de dos años, pero que se convirtió en algo definitivo cuando regresó a Colombia en 1981 para radicarse en Cartagena de Indias, donde vivió en el barrio Crespito. (Lea aquí: Margarita Sorock, una vida dedicada a la literatura y la cultura)

En su perfil académico no debe faltar el título de pregrado en Historia, en Barnard College, con una especialidad en historia de Europa de los siglos XIX y XX, que obtuvo a principios de los años 60.

Además, su título en leyes, logrado en una institución de Washington, D. C. xus estudios de doctorado en culturas latinas, latinoamericanas e ibéricas en el Centro Graduado de City University of New York (CUNY), que completó en 2018 con una investigación acerca de la obra de Eligio García Márquez, hermano menor de Gabriel, publicada como libro con el título Eligio García Márquez: aportes a la nueva narrativa urbana en Colombia (Pluma de Mompox, 2009), al ser ganadora en los Premios y Becas del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de ese año.