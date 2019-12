Mi pobre angelito prepara su regreso a la pantalla

Junto a Yates también estarán en esta comedia familiar Ellie Kemper, muy popular por The Unbreakable Kimmy Schmidt y The Office; y Rob Delaney, conocido principalmente por Catastrophe.

Variety aseguró que Yates no interpretará a Kevin McCallister, el icónico niño al que dio vida Culkin, sino que se pondrá en la piel de otro infante bajo una premisa similar: un joven debe proteger su casa de unos ladrones después de que su familia se haya olvidado de él y haya emprendido un viaje.

Iger también anunció en esa llamada que, además de la nueva Home Alone, Disney+ tiene en marcha nuevas versiones de cintas como Una noche en el museo (2006), Cheaper by the Dozen (2003) o Diary of the Wimpy Kid (2010).

Todas estas películas formaban parte del catálogo de 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox que Disney adquirió este año.