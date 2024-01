Ministerio de Cultura declaró al 2024 como el Año Arnoldo Palacios

Arnoldo Palacios nació el 20 de enero de 1924 en Cértegui, Chocó. Teniendo apenas dos años sufrió un fuerte ataque de poliomielitis, una infección que ataca la médula espinal, paralizando a quien la sufre y llevando en algunos casos.a la muerte.

Cuenta Palacios en un texto personal que, a pesar de su corta edad, él recordaba el suceso y cómo la enfermedad hizo que no pudiera caminar, correr o nadar en el río. En ese momento se convirtió en un agudo observador. Afirma Palacios: "Tuve que permanecer mucho tiempo sentado y creo que eso me enseñó a meditar, a observar [...] creo que eso, más tarde pudo influir en que me dedicara a escribir".

Luego de estudiar en el Externado Nacional Camilo Torres, donde recibió clases de maestros como José A. Restrepo Millán, quien lo acercó a la literatura, Palacios llegó a Bogotá, donde escribió, tradujo poesía, concurrió cafés centrales de nuestra historia intelectual, como El Automático, leyó a autores como Reiner María Rilke y Thomas Mann y, en últimas, formó parte del movimiento intelectual del siglo XX en Colombia.

Con apenas 23 años completó el manuscrito de ‘Las estrellas son negras’, novela que, en sus propias palabras, es un “libro que trata de la vida en el Chocó, en el cual viven hombres que vienen de África, que han constituido una especie de país, una nación junto con el aporte español e indígena”.

Cuenta Palacios que, ya estando el libro listo para ser llevado al editor, el 9 de abril de 1948, el estallido popular por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán truncó los planes. El Bogotazo es parte de la historia de esta novela. El manuscrito del libro estaba junto a una máquina de escribir en un edificio de la Avenida Jiménez. El incendió acabó con todo. Palacios aprovechó el toque de queda para reescribir la novela que hace poco se había convertido en cenizas. Escribió de manera febril, recurriendo a la memoria, y terminó por reconstruir el libro en apenas tres semanas.

Al colocar el punto final, Arnoldo Palacios fue a donde Clemente Airó, dueño de la Editorial Iqueima y le entregó el manuscrito finalizado. Le dijo: “Aquí le dejo esto, léalo y cuando tenga su opinión me dice, y vemos qué se hace”. Palacios salió de Bogotá por un viaje de casi seis meses, donde estuvo en el puerto de Buenaventura y en otros lugares de su natal Chocó.

Al regresar a la fría capital, Palacios visitó a Airó, quien le dijo que el libro ya estaba editado, pero contactarlo fue imposible. Solo faltaba la portada. Días después Alipio Jaramillo, importante artista colombiano, diseñó la tapa de una novela central para entender la presencia negra en Colombia