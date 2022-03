Muere en Bogotá Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters

Hawkins canta las canciones ‘Cold Day in the Sun’ (del lado acústico de In Your Honor), ‘Have a Cigar’ (Lado-B de “Learn to Fly”) y ‘Life of Illusion’ (Lado-B de “Times Like These”).

Foo Figthers tenían su presentación en el Estéreo Picnic a las 11 de la noche de este viernes, la cual fue cancelada, y ante tal eventualidad, los organizadores del festival decidieron que aquellos que adquirieron su boleta sólo para el viernes, la podrán usar el día domingo.

“Con el corazón roto estamos acá para comunicarles una noticia triste”, dijo esta noche los organizadores del Estéreo Picnic.