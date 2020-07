Muere Johnny Mandel, compositor ganador de un Oscar y un Grammy

Johnny Mandel, el compositor, arreglista y músico galardonado con el Oscar y el Grammy que trabajó en álbumes de Frank Sinatra, Natalie Cole y muchos más, y cuyos créditos incluyen “The Shadow of Your Smile” y el tema de la película y serie de TV “M(asterisk)A(asterisk)S(asterisk)H”, falleció. Tenía 94 años.

Mandel murió el lunes de una afección cardiaca en su casa en Ojai, California, según Lauren Iossa, vicepresidenta ejecutiva y jefa de mercadotecnia de ASCAP. Mandel formó parte de la junta directiva de ASCAP de 1989 a 2011.

“Gigante. Genio. Caballero. Hay muchas maneras de describir al lengendario compositor Johnny Mandel. Su increíble música se extendió por décadas, medios, océanos y lo estableció firmemente en el canon del cancionero estadounidense”, dijo el presidente y director general de ASCAP, Paul Williams, al recordarlo.

Mandel fue uno de los últimos grandes compositores que emergió de la época previa al rock `n’ roll, con una carrera que se remonta a la década de 1940 y que fue larga y diversa. Tocó trombón y trompeta con artistas de big band y jazz como Jimmy Dorsey y Count Basie y en los 50 pasó dos años arreglando música para el famoso programa de televisión de Sid Caesar “Your Show of Shows”. Colaboró en canciones con Johnny Mercer, Paul Williams y el dúo de esposos Alan y Marilyn Bergman. Los artistas que grabaron sus canciones fueron de Marvin Gaye a Stan Getz y Barbra Streisand.

Incluso trabajó en la banda sonora de “Caddyshack” (”Los locos del golf”).

“No tengo un método o un estilo, y nunca quise uno”, dijo Mandel en una entrevista en 2010 con el National Endowment for the Arts, que al año sigueinte le otorgó el premio Jazz Masters a la trayectoria. “Algunos tipos realmente tratan de tener un estilo. Yo simplemente trabajo con lo que hay y trato de hacer lo mejor con eso”.

Como arreglista, Mandel trabajó con algunos de los mejores cantantes de su época. Cuando Sinatra lanzó en 1960 su propio sello, Reprise Records, eligió a Mandel para arreglar su primer álbum con él, el exhuberante “Ring-a-Ding-Ding!”. A comienzos de los 90, Cole lo mencionó al ganar el Grammy por su éxito “Unforgettable”, que incluía duetos con grabaciones de su fallecido padre (y amigo de Sinatra), Nat King Cole.

En años recientes contribuyó a los arreglos del álbum de Streisand “Love Is the Answer” y de “The Art of Romance” de Tony Bennett. Décadas antes, Bennett interpretó una versión memorable de “The Shadow of Your Smile”, el tema de la película protagonizada por Richard Burton y Elizabeth Taylor “The Sandpiper” (”Almas en conflicto”). La balada de Mandel y Paul Francis Webster ganó en 1966 el Grammy a la canción del año, superando a “Yesterday” de los Beatles y otras, y recibió un Oscar a la mejor canción original.

Mandel también ayudó a crear las bandas sonoras de “Being There” (”Un jardinero con suerte”), “I Want to Live!” (”La que no quería morir”) y “The Americanization of Emily” (”Nunca comprarás mi amor”), y canciones que incluyen la nominada al Oscar “A Time for Love” y la nominada al Globo de Oro “Molly and Lawless John”.

Su composición más popular fue probablemente “Suicide is Painless”, el gracioso tema de la sátira sobre la Guerra de Corea de Robert Altman “M(asterisk)A(asterisk)S(asterisk)H”, y más tarde del exitoso programa de televisión protagonizado por Alan Alda. En una entrevista de 2008 con el blog JazzWax, Mandel explicó que Altman le pidió que compusiera una canción con dos condiciones: que se titulara “Suicide is Painless” (el suicidio no duele) y que fuera tan estúpida como fuera posible.

“Me dije, `bueno, puedo hacer cosas estúpidas”’, recordó Mandel, quien agregó que Altman le trajo una ayuda adicional para la letra.

“Bob iba a tratar con la letra, pero volvió dos días después y dijo, `lo siento pero hay demasiadas cosas en este cerebro de 45 años, no puedo escribir nada que se acerque a lo estúpido que necesitamos’. Bob dijo, `no todo está perdido, tengo un hijo de 15 años que es un completo idiota’. Así que Michael Altman, de 15 años, escribió la letra y luego yo le puse la música”.

Mandel nació en Nueva York en 1925 y le acreditaba a su madre Hannah, una cantante de ópera, su pasión por la música. Consciente desde temprana edad de su oído absoluto, estudió en la Escuela de Música de Manhattan y en la escuela de artes Juilliard. Para la década de 1940, hacía arreglos y se presentaba con astros como el baterista Buddy Rich y el saxofonista Alan Greenspan, quien terminó siendo presidente de la Reserva Federal.

Mandel era principalmente un melodista y buscaba a letristas para sus canciones. Para “The Shadow of Your Smile,“ acudió primero a Mercer, con quien había escrito “Emily” de “The Americanization of Emily”, pero éste declinó porque temía que sonara demasiado como “New Orleans”, de su amigo Hoagy Carmichael. “Shadow of Your Smile” se convirtió en un clásico y Mercer lamentó por mucho tiempo su decisión.

“Años después, él y Hoagy estaban bebiendo en una fiesta o algo y Hoagy dijo, `hay algo que te he querido preguntar desde hace tiempo. ¿Por qué no escribiste la letra de `The Shadow of Your Smile?”’, dijo Mandel a NEA. “Él (Mercer) le dijo, `no quería hacerte eso’, y Hoagy dijo, `nunca me di cuenta”’.

A Mandel le sobreviven su hija Marissa, producto de su relación con su difunta esposa Martha, y la esposa de Marissa, Lauren Johnson.