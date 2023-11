Nicolás de Zubiría, el chef cartagenero que conquista con su esencia Caribe

Nicolás de Zubiría es uno de los chefs más destacados de Colombia. Su marcado acento lo delata: nació hace 40 años en Cartagena de Indias en el barrio Castillogrande. Dice que siempre ha sido glotón y cuenta que creció en una época en la que había pocos restaurantes en la ciudad y las atenciones sociales se realizaban en el interior de las casas. Lea: La sazón Caribe de Nicolás De Zubiría

La forma como se disponía su abuela, Carmencita Lemaitre, y su mamá alrededor de la cocina siempre lo cautivó. Cada vez que se reunían para preparar un platillo especial, lo convocaban para que probara y él se embelesaba con cada sabor y bocado. Estudió artes culinarias en el Pacific Institute of Culinary Arts (PICA), de Vancouver, y desde entonces, no ha parado de cocinar. Lea: Nicolás De Zubiría, el jefe de la cocina

El chef cartagenero se estrena como anfitrión en una nueva temporada de ‘Aventura Gastronómica’, un programa que registra su travesía por todos los sabores y tradiciones gastronómicas del territorio colombiano.

¿Cómo nace esa pasión por la cocina?

Siempre he sido un glotón y siempre me ha gustado comer. En la Cartagena en la que yo me crie no había muchos restaurantes y las atenciones sociales, de negocios o familiares se realizaban en las casas. Es decir, todo giraba en torno a la cocina y en mi casa no era la excepción. Para mí era muy bonito ver todo el movimiento que había en la cocina, en la sala, que sacaban los cubiertos bonitos, la vajilla buena, se hacía un esfuerzo extra por conseguir los mejores ingredientes para atender a la gente que llegaba a la casa. Eso me marcó mucho y era algo que siempre esperaba que pasara.

¿Y cuándo dices ‘voy a ser chef’?

No fue una decisión fácil. Fue una decisión que me costó mucho. Empecé a estudiar Mercado y Publicidad, pero la verdad no era algo que me llenara, que me apasionara. La publicidad sí porque tiene mucho que ver con lo creativo, pero el mercadeo es muy estadístico, numérico y me fue como bajando el gusto y el amor por lo que estaba estudiando. Paralelo a eso tenía como mi verdadero amor que era la cocina. Alcancé a hacer cinco semestres de Mercadeo y Publicidad y luego tomé un viraje y con el apoyo de mi familia me decidí a estudiar cocina. Recuerdo dos cosas importantes que me dijo mi papá: “yo te ayudo con una más” y “tú vas a trabajar cuando los demás vayan a rumbear” y así fue. Me costó también socialmente y familiarmente porque estuve mucho tiempo alejado de mi gente por estar metido en una cocina, pero era eso lo que me hacía feliz.