¡Niña prodigio! Es cartagenera y ganó torneo internacional sobre computación

Pero... ¿De qué se trata? La madre de la menor, Cristina Osorio, explicó que en este torneo los participantes hacen unos retos y a cada uno se les da un tiempo para que lo realicen y lo programen (de acuerdo al lenguaje de programación). Consiste en hacer un código mucho más optimo, más eficiente y todos esos puntos los tienen en cuenta para otorgárselos a los mejores.

“Excelente tu código, muy bien optimizado” fueron las palabras por parte de los organizadores al entregar a Gaby el premio según se lee en el comunicado.

“¡Me siento muy feliz! Amo programar, amo enfrentarme a retos. Desde muy pequeña he programado y me gusta mucho, para mí es como jugar. Cuando me dijeron que gané me emocioné, no lo podía creer. Es un premio Latinoamericano y el premio era para mí. ¡Fue emocionante!”, dijo Gabriella, de 11 años.