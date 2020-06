Ocho mujeres acusan a Ciro Guerra de acoso sexual y él se defiende

Un reportaje publicado por la revista Volcánicas de México, presentó ocho testimonios de mujeres que aseguraron, que entre los años de 2013 y 2019, sufrieron acoso y, en uno de los casos, abuso sexual por parte del director de cine colombiano Ciro Guerra.

Según el reportaje, el director de películas como ‘Pájaros de verano’ y ‘El abrazo de la serpiente’ los hechos habrían ocurrido en diferentes eventos realizados entorno a festivales de cine realizados en Cannes, Nueva York y Cartagena.

El trabajo periodístico, firmado por Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros, presenta los ocho testimonios, la mayoría de ellos hablando de acoso sexual y uno de ellos de abuso sexual por parte del director, junto a tomas de pantalla de lo que serían distintas conversaciones entre distintas personas involucradas. Algunas de ellas, conversaciones que podrían ser del propio Ciro.

El reportaje también incluye declaraciones del propio Ciro Guerra, quien aseguró, que por su apoyo al movimiento del paro, recibió todo tipo de amenazas, entre ellas, que querían destruir su carrera.

Además, quienes dan sus testimonios, aseguraron que no tienen intención de hacer una denuncia penal.

Ante la publicación, después de varias horas Ciro Guerra se pronunció.

“No he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales. Ofrezco disculpas a todos los que se vean afectados, a todos los que han tenido que leer estas horrorosas, mentirosas y malintencionadas palabras, y agradezco a todas las personas que me han brindado su apoyo y acompañamiento”, aseguró.

Y agregó: “Les pido que por favor antes de juzgar, todos esperemos que la justicia evalúe y arroje total claridad de los supuestos hechos mencionados”.