‘Oppenheimer’: la historia de la bomba atómica llevada a la gran pantalla

May 05 - 11:53

May 06 - 11:25

May 04 - 12:05

Cabe destacar que este proyecto cinematográfico es una adaptación para el cine del libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ (’Prometeo Americano: El Triunfo y Tragedia de J. Robert Oppenheimer’ en español), publicado en 2005, el cual es una completa biografía de la vida y obra del llamado “Padre de la atómica”, escrito por Kai Baird y Martin J. Sherwin.

La película contará con la actuación protagonista de Cillian Murphy (’Peaky Blinders’, 2013-2022), quien dará vida al físico Robert Oppenheimer. Así mismo, el elenco principal comprende a grandes actores como Matt Damon en el papel de Leslie Groves, Emily Blunt como Katherine Oppenheimer, Robert Downey Jr. en el papel de Lewis Strauss y Florence Pugh como Jean Tatlock. Lea también: Falleció la artista Sophia Vari, esposa del maestro Fernando Botero

Contando la historia tras la invención del instrumento decisivo para definir el poder de los gobiernos mundiales y repercusión en los conflictos, ‘Oppenheimer’ llegará a los cines el próximo 20 de julio de 2023.