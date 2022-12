Película de Guillermo del Toro, de Netflix, es la número uno en el mundo

Guillermo del Toro, director.

A través de una conferencia durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en junio, Guillermo del Toro expresó: “Es bueno ser desobediente, es bueno no seguir órdenes. La mayoría de los ‘Pinocho’ dice que si te transformas en niño de carne y hueso entonces eres verdadero, y yo no creo en esa transformación. Yo creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza”.

Gracias al altísimo nivel artístico del que goza la producción, la audiencia ha coincidido con que este título es el completo merecedor de ese primer puesto.

“Ya nos acercamos mas a las 100 salas independientes. Sin las cadenas de cines grandes. Avisen aquí o a @PimientaFilms si quieren o pueden apoyar en su localidad”, escribió hace unos días el director tapatío en sus redes sociales sobre esta obra que tiene, lo que muchos llaman, “La marca de Guillermo del Toro”.