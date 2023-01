Película inspirada en Simone Veil, la francesa superviviente del Holocausto

Olivier Gourmet, actor.

Aunque soy belga, por supuesto que conocía la ley sobre el aborto que ella promulgó. Me llamó mucho la atención que fuera la primera mujer Presidenta del Parlamento Europeo.

Me conmovió de inmediato. Me pareció que era un tema prometedor, que el proyecto escapaba al biopic tradicional y que, por encima de todo, había un material humano tremendo y una historia de vida extremadamente bien escrita.

- ¿Cómo se preparó para el papel del esposo de Simone Veil?

Olivier Dahan me envió algunos documentos, que prácticamente absorbí de inmediato, pero cuando los discutimos acordamos que no queríamos hacer una copia exacta del personaje. Así que no intenté hablar como Antoine Veil o cosas así. Y como había dos actores interpretando el papel, confié en su dirección para que hubiera una concordancia suficientemente fluida entre el Antoine joven y el Antoine mayor.

- Bajo el maquillaje está irreconocible...

Sí, desaparezco totalmente bajo el maquillaje, ese era el objetivo, aunque fuera muy tedioso: llegaba temprano por la mañana, la sesión de maquillaje duraba cinco horas y de nuevo, por la noche, tardaba una hora en desmaquillarme. Pero al mismo tiempo, esta transformación me hizo sentir bien, cuando veía a Antoine Veil en el espejo, mi cuerpo quería ser parte de ese rostro. Lo disfruté mucho, como un niño jugando a disfrazarse y tuve siempre la inquietante ilusión de meterme en la piel de Antoine Veil.

- ¿Cómo explica que un hombre de esa época hubiera animado a su mujer a construir semejante carrera, permaneciendo él en la sombra?

Era un hombre de gran inteligencia: comprendía que su mujer podía hacer cosas importantes, que él compartía, pero que pasaban por ella y no por él. Tuvo la generosidad y la fuerza de permanecer en la sombra y a su lado. Una actitud así también se explica porque existe mucho amor y un respeto total, y una mente muy abierta al mundo.

También creo que había en él una vena feminista, tanto más notable en una sociedad patriarcal: aceptó mantenerse al margen de la vida pública renunciando a su propia carrera.