Pinochet tendrá la figura de un vampiro en una película de Netflix

En un comunicado de prensa, Larraín explicó la intención combativa de su película. “Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia”. Y es que Pinochet murió sin ser juzgado por los delitos que se cometieron durante su mandato. Su figura es una de las más controvertidas de la historia de Chile.

La película se estrena en la plataforma el 15 de septiembre.