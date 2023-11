Premios Nacionales de Literatura 2023: conozca a los ganadores

Por su parte, Luis Miguel Rivas nació en Cartago, Valle, pero su carrera literaria la ha realizado en Medellín y en Buenos Aires. El Fondo Editorial Eafit ha publicado Los amigos míos se viven muriendo y Tareas no hechas. Con Planeta ha publicado Era más grande el muerto, Más tareas no hechas y Malabarista nervioso. El jurado que le otorgó el premio estuvo compuesto por Socorro Venegas, Elkin Restrepo y Mario Jursich.

"Me siento muy contento, pero es una felicidad matizada con cierto nerviosismo, porque como no estoy acostumbrado a ser el ganador de algo, me demoro para creerlo y en esa demora me pongo un poco nervioso. Este premio para mí es muy importante, supongo que por las mismas razones que lo sería para cualquier otro escritor o artista: por el hecho de que su obra haya sido escogida por un grupo de especialistas, altamente calificados y competentes entre un montón de obras de alta calidad", dijo Rivas.

Y para cerrar con la lista de ganadores, Fadir Delgado ha publicado los libros La casa de hierro y El último gesto del pez, que fue traducido al francés y publicado por la editorial Encres. Sus poemas han sido incluidos en diferentes revistas literarias nacionales e internacionales. La escritora ha sido invitada a distintos festivales y encuentros culturales en países como Francia, Canadá, México, Perú, Cuba, Venezuela y Ecuador.

El jurado que le concedió el premio del ministerio estuvo conformado por Diana Bellesi, Juan Felipe Robledo y Rómulo Bustos. “Este premio es el máximo galardón que se da en poesía en Colombia. Haberlo ganado es para mí la respuesta a un trabajo de escritura acucioso que he venido desarrollando. Yo soy una mujer obsesionada con la palabra. Nunca estoy satisfecha con un libro, y siento que siempre estoy reescribiendo el mismo”, dijo Fadir.