Prográmese con las charlas gratuitas del Festival Gabo

La octava edición del Festival Gabo tendrá una programación imperdible de charlas públicas virtuales, para conectarse desde cualquier lugar del mundo, con las reflexiones y debates de grandes pensadores y expertos, entre esos el escritor e historiador Benjamín Moser, ganador del Premio Pulitzer 2020 por Sontag: Her Life and Work; el filósofo y escritor Alessandro Baricco, autor de Los Bárbaros; la escritora Camila Sosa Villada, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Las Malas; y Renée Kaplan, jefe de Desarrollo Editorial Digital en Financial Times y editora asistente.

Estas charlas servirán para profundizar temas diversos. Las inscripciones no tienen costo, solo se debe apartar cupo.

- Charla ‘Contar mundos ajenos’. Participan: Benjamín Moser (Estados Unidos) en conversación con Sabrina Duque (Ecuador). Fecha: 8 de diciembre. Hora: 3 p. m.

-Charla ‘Periodismo en busca de ¿la verdad?’. Participan: Alessandro Baricco (Italia) en conversación con Jean François Fogel (Francia). Fecha: 4 de diciembre. Hora: 1 p. m.

- Charla ‘¿Cómo puede contribuir internet al fortalecimiento de la democracia?’. Participan: Catalina Botero (Colombia) y Silvio Waisbord (Argentina) en conversación con Jaime Abello Banfi (Colombia). Fecha: 3 de diciembre. Hora: 5 p. m.

- Charla ‘El deber de los deberes humanos’. Participan: Pilar del Río (Portugal) en conversación con Juan Gabriel Vásquez (Colombia). Fecha: 3 de diciembre. Hora: 1 p. m.

- Charla ‘Migración: cambiar el relato’. Participan: Leonard Doyle (Suiza) en conversación con Eileen Truax (México). Fecha: 3 de diciembre. Hora: 11 a. m.