Razón por la que Barbie Girl de Aqua nunca salió en la película de Warner

Cuando hablan de la famosa muñeca de Mattel seguramente se te viene a la cabeza la popular canción de Aqua, lanzada en 1997. “I’m a Barbie girl, in the Barbie world. Life in plastic, it’s fantastic”, dice una de las parte más icónicas. No obstante ¿te has preguntado por qué esta canción no salió en el trailer, ni en la película?

Dado su gran reconocimiento y popularidad, muchos seguidores esperaban que esta icónica canción formara parte de la banda sonora de la nueva película live action, Barbie, dirigida por Greta Gerwig. Sin embargo, cuando se reveló el soundtrack apareció Karol G, Billie Eilish y Dua Lipa, entre otros, pero no la reconocida banda noruega.