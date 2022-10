Rechazo al Día de la Raza, ¿a qué se debe?: Petro y Márquez se pronuncian

“América no fue descubierta, fue invadida y saqueada”, es común escuchar esta expresión cuando se acerca el 12 de octubre de cada año, día en que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Lea aquí: El 12 de octubre deja de ser el Día de la Raza, ¿por qué?

Hoy no celebramos el día de la raza. Celebramos la radicación de los proyectos de ley que cambian el nombre del #12deOctubre por “Día de la diversidad étnica y cultural” y el de @mincultura por “Ministerio de las culturas, las artes y los saberes #MiCASa . pic.twitter.com/riO5q7hwhU

Es por ello que el Ministerio de Cultura de Colombia estableció, a través de la resolución 0138 del 31 de mayo de 2021, el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Así es, ya no se denomina Día de la Raza y tampoco es considerada una celebración, sino una conmemoración.

Hoy #12Oct #NadaQueCelebrar . Resignificamos con dignidad nuestra identidad pluriétnica y multicultural. Este no es el día de la raza, es el día de la diversidad étnica y cultural. El cambio es decolonizar nuestro pensamiento y nuestro accionar. #ReparaciónHistóricaYa

Por su parte, el primer mandatario, durante la clausura de la Minga Política y Cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz en Caldono (Cauca), dijo: “Los españoles le llaman el día de la raza. Concepto fascista. No existen las razas. No existe la raza blanca, pero así la llaman. Día de la resistencia decimos nosotros. El presidente de Colombia por primera vez no está conmemorando el Día de la Raza, está conmemorando el día de la resistencia”.