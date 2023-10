Revelaron las primeras imágenes de la última temporada de ‘The Crown’

Si hay una clave en el éxito de The Crown de Netflix ha sido, en sus seis temporadas, tener el mejor grupo de actores y no solo por su calidad histriónica, sino por sus parecidos físicos con los personajes que interpretan (que son bastante conocidos en la vida real) y su trabajo en acentos y ademanes de los mismos.

Aunque West fue el actor que menos llamó la atención en la temporada pasada porque no es tan parecido al príncipe Carlos, si gustó por sus ademanes y el tono de su voz. Y para este temporada confiesa que fue todo muy emocional: "Creo que es muy triste y compasivo, y lo bueno de The Crown es que puedes ver a estos personajes públicos en privado. Sospecho que en privado es bastante emocional, bueno, así es como yo lo interpreté... Creo que, con suerte, lo que sale a la luz es compasivo pero relativamente equilibrado".

"Llevo mucho tiempo conviviendo con ella, así que, en todo caso, esta vez me he sentido más cómoda. Me encanta su quietud y su capacidad para no dejarse llevar por todo lo que sucedía a su alrededor durante toda su vida".

Lo que si queda claro es que esta temporada final no tocará la muerte de la reina.