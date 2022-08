Salman Rushdie, el escritor que lleva más de tres décadas temiendo por su vida

El escritor Salman Rushdie, quien fue apuñalado este viernes en un acto público en Estados Unidos, lleva temiendo por su vida desde que publicó el polémico libro “Los versos satánicos”, en 1988.

Su obra fue objeto en 1989 de una fetua (decreto religioso) por parte del régimen islámico de Irán, que la consideró como un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica. Lea aquí: Acuchillan a famoso escritor Salman Rushdie en plena conferencia.

El 14 de febrero de 1989 el ayatolá Jomeini condenó a muerte al escritor y a los implicados en la publicación del libro, y en 1992 se puso precio a su cabeza: cinco millones de dólares.

Además, el texto fue prohibido en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Pese a que Rushdie, de 75 años, se retractó públicamente y redactó una declaración en la que manifestó entonces su adhesión al Islam (su religión original), la fetua no fue levantada.

La causa contra el escritor despertó gran interés internacional y en 1989 se creó el Comité Internacional para la Defensa de Rushdie y de sus editores, del que formaron parte The Financial Times, The Guardian, The Independent, Le Monde y El País.

Ni las presiones internacionales ni las donativos de Rushdie con motivo del terremoto que asoló Irán aquel mismo año, sirvieron para calmar el ambiente.