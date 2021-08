Se confirma la segunda temporada de Star Wars: the bad batch

La segunda temporada de la serie animada original de Lucasfilm se estrenará en exclusiva en Disney+ en 2022.

Así lo anunció Disney+, que estrenará en 2022. “Los fans han recibido con mucho entusiasmo la acción y el drama de ‘Star Wars: The Bad Batch’ y nos alegra sobremanera ver que el mundo animado de ‘Star Wars’ se siga expandiendo en Disney+”, dijo Michael Paull, President of Disney+ and ESPN+.