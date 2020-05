Se disparan las ventas de ‘El amor en los tiempos del cólera’ en EE.UU.

Gabriel García Márquez no vivió para contar la pandemia del coronavirus, pero su clásico “El amor en los tiempos del cólera” sirve de solaz para muchos lectores en cuarentena en Estados Unidos.

La novela sobre un romance interrumpido medio siglo, inspirada en la historia de los propios padres del Nobel colombiano, ha visto sus ventas dispararse las últimas seis semanas en todos los formatos en español y, más aún, en inglés.

Según cifras proporcionadas por la editorial Penguin Random House, las ventas del libro en formato físico y digital se incrementaron 183% en español en comparación con el mismo período del año pasado, y un sorprendente 621% en inglés.

No se especificó en cuántos ejemplares esto se traduce, pero el director editorial de Vintage Español, Cristóbal Pera, dijo que serían miles por semana. El sello publica la obra en su lengua original; su hermano Vintage, en inglés (”Love In The Time of Cholera”).

“Ha sido algo excepcional”, dijo Pera en entrevista telefónica. “Claro, tú te ibas a la prensa y veías las listas que empezaron a hacerse de lecturas recomendadas (para la cuarentena) y ahí estaba siempre `Love in The Time of Cholera”’.

Otros clásicos sobre pandemias, como “The Plague” (”La peste”) de Albert Camus de 1947, o “The Stand” (”La danza de la muerte”) de Stephen King, de 1978, también están siendo releídos, pero para Pera hay algo especial que diferencia a la novela de García Márquez, que este año celebra su 35to aniversario.

“En el fondo, habla del amor que sobrepone al cólera, una pandemia, y da mucha esperanza”, dijo.

El libro sigue a Florentino Ariza y Fermina Daza, una pareja de jóvenes que se enamoran apasionadamente aunque ella luego decide casarse con un médico rico de buena familia. Los años pasan y Florentino, pese a que mantiene centenares de romances, no puede sacarse del corazón a Fermina. Cincuenta años después de haberle profesado su amor, vuelve a hacerlo al enterarse de que ella ha enviudado.

“Hay escenas que parecen sacadas de cosas que vivimos ahora, como cuando ella se va de cuarentena a una hacienda, o cuando están al final en un barco los dos amantes y él levanta la bandera del cólera para que no los molesten”, dijo Pera con entusiasmo.

Recordó además que este no es el único libro de García Márquez que aborda el tema: en su obra cumbre, “Cien años de soledad”, la “peste del insomnio” invadió las calles de Macondo.

Y dijo que uno de los hijos del autor, Gonzalo García Barcha, le contó que su padre llegó a comprar muchos ejemplares de “El diario del año de la peste” de Daniel Defoe, de 1722 _ que también ha aparecido en listas recientes de lecturas recomendadas _ para regalárselos a sus amigos.

“Hasta ese punto era un tema que le obsesionaba el hecho de una peste que paralizaba al mundo”.

¿Anticipa una novela de “El amor en los tiempos del coronavirus”?

“Cuando empezó todo esto se me ocurrió buscar en internet la frase y hay decenas de artículos de periódico con ese título. Sin duda va a haber algún libro que va a salir”, dijo Pera.

“Esa es la genialidad de García Márquez con los títulos”, agregó poniendo como ejemplo “El general en su laberinto”, que se ha copiado muchas veces cambiando “general” por otras cosas.

El 2 de junio Vintage Español publicará en Estados Unidos “Todos los cuentos” de García Márquez.