Selección del VII Salón BAT llegará a Cartagena, ¡A votar!

A las 6:30 de la tarde del próximo jueves 7 de octubre de 2021, se inaugurará a la exposición de selección del VII Salón BAT de Arte Popular en Cartagena con 106 obras de artistas empíricos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia. (También le puede interesar: ¡Baten récord! 1.904 obras inscritas al Salón BAT de Arte Popular)

El Museo Histórico de Cartagena recibirá la exposición y las actividades que se desarrollan en el marco de esta, gracias a la Fundación BAT Colombia, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, Icultur.

El público tendrá la oportunidad de apreciar las obras preseleccionas por el jurado, elaboradas en varias técnicas como: instalaciones, ensamblajes, pinturas, dibujos, tallas, bordados, tejidos, fotografías, videos, maquetas de grafitis que concursan por el premio de Arte Urbano Responsable, entre otros.

En la página web www.fundacionbat.com.co se publicará la exposición virtual y el público podrá votar por las obras que consideran deben concursar por el premio del público. La obra con mayor puntaje, una vez finalizadas las exposiciones regionales, recibirá el premio del público y hará parte de la itinerancia nacional.

“El Salón BAT de Arte Popular es una iniciativa para los artistas plásticos de todas las regiones de Colombia, que no han encontrado una plataforma de reconocimiento para sus creaciones, a lo largo de siete convocatorias han pasado más de 7.000 artistas, unos recurrentes, otros ya cuentan con una formación académica y ya no participan, otros ya no están, pero han dejado su huella y están en los libros del Salón BAT de Arte Popular. Gracias a las 1904 propuestas que se inscribieron en la séptima edición con el tema Colombia y el Medio Ambiente vamos a ver unos salones en los que los materiales reciclados y del entorno, así como el tema del medio ambiente, son los protagonistas”, afirmaron los directivos de la Fundación BAT.

Esta séptima versión del Salón rinde homenaje a Eduardo Butrón Hodwalker, artista popular de Magangué, Bolívar, quien resultó ganador del primer premio del VI Salón BAT de Arte Popular con la obra Una mirada desde lo rural, que estuvo basada en la transformación del espacio urbano de Magangué, un municipio que ha sido afectado por los problemas ambientales, el conflicto armado y la delincuencia. (También le puede interesar: Salón BAT de Arte Popular, homenaje al bolivarense Eduardo Butrón)

Este artista crea sus obras utilizando desechos, como la basura que recoge del río Magdalena, para darle vida a sus creaciones, con un alto contenido ecológico y pedagógico, contribuyendo a la reconstrucción social. Además, refleja la problemática de su región y busca hacer un llamado a las autoridades y a la comunidad sobre la responsabilidad que tenemos todos los actores sociales en la preservación del medio ambiente.

Las actividades

En el marco de la exposición se realizan diferentes actividades y conversatorios. El miércoles 6 de octubre, a las 5 p.m. los apasionados del arte podrán asistir al conversatorio ‘Del Arte Popular al Museo’ dirigido por Guillermo Londoño. Esta actividad analizarán las dinámicas del mercado del arte, nacional e internacional, impulsadas por las galerías comerciales, así como la importancia de las fundaciones e institutos independientes.

Por otro lado, también se discutirán las tendencias del arte moderno y contemporáneo en museos y centros especializados. El conversatorio será liderado por Guillermo Londoño Durana, un artista colombiano que ha participado en diversos salones y exposiciones nacionales e internacionales.

Por otro lado, y como preámbulo de la apertura de la exposición, se realizará el jueves 7 de octubre, a las 5 p.m. la conferencia Nereo López, Saber Ver, dirigida por Eduardo Serrano. Esta conferencia aborda la trayectoria de Nereo López, desde sus primeras tomas como reportero gráfico, su particular enfoque de los acontecimientos, y sus extraordinarios registros sobre diferentes regiones del país, hasta sus últimas producciones relacionadas con los propósitos del arte contemporáneo.