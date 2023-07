Sound of Freedom, película grabada en Cartagena, ya es un éxito en taquilla

La pelicula “Sound of Freedom”, producida por el mexicano Eduardo Verastegui y filmada en Colombia, es un filme que denuncia el tráfico infantil a nivel mundial, ha logrado superar 100 millones de dólares en recaudación solo en EE. UU.

Así fue confirmado por el medio estadounidense Variety el pasado jueves 20 de julio: ““Sound of Freedom”, el improbable éxito de taquilla de este verano, cruzó la marca de los 100 millones de dólares en América del Norte después de tres semanas de su estreno”. Lea: ‘Sound of Freedom’: la película que arrasa en cines fue grabada en Cartagena

Según Variety, es un “hito impresionante” para la película de bajo presupuesto (14.2 millones de dólares) basada en la fe, especialmente en el apogeo de la temporada de éxitos de taquilla de verano. También marca el primer lanzamiento independiente en tiempos posteriores a la pandemia en superar los $ 100 millones en la taquilla nacional. El éxito del autor, ganador del Oscar del año pasado “Everything Everywhere All at Once” superó los $ 100 millones a nivel mundial, pero eso incluyó $ 63 millones en la taquilla internacional.